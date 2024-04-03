Психолог Пестрякова назвала депрессию причиной ночных кошмаров

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Депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости могут вызывать ночные кошмары. Об этом "Газете.ру" рассказала психолог Анна Пестрякова.

По словам эксперта, кошмары могут быть связаны и с физиологическими проблемами: апноэ (временная остановка дыхания. – Прим. ред.), синдромом беспокойных ног, различными нарушениями сна. В этом случае необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Психолог отметила, что зачастую кошмары снятся людям, которые подавляют негативные эмоции. Таким образом, тревожные сны являются ответной реакцией на стресс.

Кошмары также могут присниться вследствие обработки полученной информации.

"Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие, главный герой которого похож на вас. Когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы", – подчеркнула Пестрякова.

Людям, которые страдают кошмарами из-за стресса, она посоветовала обратить внимание на гигиену сна.

"Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции", – прокомментировала Пестрякова.

Психолог предложила упражнение из майндпроцессинга, которое поможет восстановить нормальный сон. Необходимо проанализировать свои кошмары, постараться узнать, откуда возникли пугающие образы во сне. Также будет полезно представить хорошую концовку кошмара. Так вы покажете психике, что из пугающей вас ситуации есть выход, заключила Пестрякова.

Ранее сомнолог Роман Бузунов объяснил, из-за каких кошмаров нужно обратиться к врачу. Когда человеку снится одна и та же ситуация долгое время, нужно обратиться к врачу.