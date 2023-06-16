Психолог рассказал о причинах, по которым снятся кошмары

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Кошмары чаще всего появляются у людей из-за стресса, тревоги, приема определенных лекарственных препаратов, чтения, просмотра пугающего контента и нарушений сна, рассказал бизнес-психолог Станислав Самбурский.

По его словам, кошмары чаще всего возникают во время фазы быстрого движения глаз (БДГ), в этот момент человек видит самые интенсивные сны.

"Часто чрезмерное напряжение на работе, в институте или в школе, бесконечный поток задач или подготовка к серьезному экзамену или аттестации и даже переживания о личной жизни не могут оставить человека даже ночью", – передает его слова "Газета.ру".

Переживаемое человеком состояние тревоги приводит его к обдумыванию происходящего не только в период бодрствования, но и во время сна, отметил он.

Эксперт добавил, что кошмары также часто снятся людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) – тем, кто не так давно пережил серьезную эмоциональную травму.

"Чтение страшных книг или просмотр страшных фильмов перед сном тоже могут вызывать кошмары. Это особенно актуально для детей, которые могут переносить увиденное на экране или страницах в свои сны. Это актуально и для впечатлительных взрослых", – рассказал Самбурский.

Отмена некоторых препаратов или стимулирующих веществ, в том числе алкоголя и успокоительного, может привести к неприятным снам. Кошмарам могут способствовать в том числе бессонница, ночные страхи или апноэ сна (нарушение дыхания, при котором человек перестает дышать во время сна. – Прим. ред.), объяснил психолог.

"Однако далеко не всегда кошмары являются продолжением того, что мы увидели в кино, или того, что переживаем в реальной жизни. Страшные сны довольно часто бывают связаны и с конфликтами, тайными страхами и нереализованными желаниями", – сообщил Самбурский.

Психолог советует найти причины кошмаров для того, чтобы избавиться от них. По его словам, первое, что стоит сделать человеку, – это наладить режим сна, а также отказаться от кофеина, алкоголя и других стимуляторов перед сном.

Перед сном необходимо проветривать комнату и плотно закрывать шторы. Эксперт предложил поговорить с близкими, родственниками и другими людьми, кому человек доверяет.

"Если кошмар повторяется снова и снова – лучше обратиться к психологу. Специалист поможет понять свои чувства и найти причину возникновения страшных снов", – посоветовал он.

Самбурский предложил людям, страдающим от кошмаров, прибегнуть к практикам релаксации, заняться йогой перед сном или принять ванну с ароматическими маслами. Если кошмары не прекращаются, то стоит обратиться к врачу, резюмировал психолог.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов заявлял, что страшные сновидения могут приносить пользу. По его словам, кошмары помогают нам прийти к решению какой-либо проблемы в реальности.

Бузунов отметил, что люди, которым снятся страшные сны, лучше адаптируются к различным изменениям в окружающем нас мире. Однако следует отличать обычный кошмар от навязчивого, который может быть следствием психологической травмы, добавил он.



"Доктор 24": страшные сны