Сомнолог Бузунов рассказал, от чего зависит продолжительность сна

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Каждому человеку необходимо определенное время, чтобы выспаться. На потребность сна влияют циркадные гены и внутренние биологические часы, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог Роман Бузунов.

По словам эксперта, также потребность в сне зависит от здоровья, некоторые заболевания снижают качество сна.

"Если человеку раньше хватало восьми часов сна, а потом перестает хватать девяти-десяти, тут надо разбираться. Это, скорее всего, какие-то болезни, патологические процессы, которые ухудшают качество сна", – отметил эксперт.

Как подчеркнул специалист, факторами, которые оказывают воздействие на сон, являются возраст и образ жизни. В связи с этим врач назвал мифом утверждение о том, что пожилые люди спят меньше.

"Пожилым это только кажется, потому что качество сна у них снижается, количество пробуждений увеличивается. Еще бывает так называемая пенсионная бессонница, когда человек поел – подремал, почитал книжку – подремал, даже не замечая этого", – сказал он.

Бузунов уточнил, что при норме засыпать надо за 15 минут. Суммарно за ночь пробуждения не должны превышать 15 минут, добавил он.

Ранее психолог Анна Пестряков рассказала, что депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости могут вызывать ночные кошмары. По словам эксперта, кошмары могут быть связаны и с физиологическими проблемами: апноэ, синдромом беспокойных ног, различными нарушениями сна. В этом случае необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

