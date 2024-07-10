Невролог Богданов: неподходящая подушка для сна повышает риск набора веса

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Неправильная подушка для сна повышает риск набора веса, развития хронического стресса и метаболического синдрома. Об этом сообщает сайт "Доктор 24" со ссылкой на заведующего кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ имени Н. И. Пирогова Рината Богданова.

Эксперт подчеркнул, что неправильно подобранная подушка мешает спать, поэтому человек постоянно ворочается и ищет удобное положение. Также при пробуждении болит шея, появляется отечность, головная боль и общий дискомфорт, уточнил Богданов.

По словам невролога, неправильное положение головы во время сна растягивает одни мышцы и спазмирует другие. Также нарушается венозный отток по венам от головы, лица и других частей. Затем из-за отечности и задержки венозной крови к полости черепа может развиться отек мозговых оболочек, что и дает головную боль. В свою очередь, мозг не имеет болевых рецепторов, поэтому болеть не может, подчеркнул Богданов.

Он отметил, что неправильно подобранная подушка приводит к слабости, разбитости и трудностям с концентрацией внимания. Иногда длительное лишение сна может привести к набору веса и развитию хронического стресса. Более того, у человека повышается артериальное давление, что вызывает метаболический синдром (комплекс патологий, который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. – Прим. ред.).

Людям, которые любят спать на боку, невролог посоветовал узнать длину своего надплечья и прибавить к ней два сантиметра, потому что подушка будет продавливаться головой. Таким образом, шейный отдел позвоночника окажется в нормальном положении.

Специалист отметил, что подушка должна быть высокой и более жесткой, а во время сна на животе – клиновидной, мягкой и низкой. Врач порекомендовал при выборе подушки ориентироваться на телесные ощущения, а также изучить свои параметры.

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