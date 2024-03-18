Врач рассказала, сколько нужно спать для оптимальной жизнедеятельности

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Для оптимальной жизнедеятельности человеку следует спать 7,5–8,5 часа, сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным и длительным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога, диетолога, нутрициолога Ларису Полуянцеву.

Она подчеркнула, что земной цикл дня и ночи управляет жизнью человека – с заходом солнца наступает темнота, которая запускает цепочку молекулярных событий. Существует несколько точек зрения: одни эксперты рекомендуют засыпать "в текущем дне", другие призывают следовать режиму и засыпать в одно и то же время, уточнила эндокринолог.

Полуянцева, в свою очередь, посоветовала соблюдать "гигиену сна":

приобрести black out шторы или маску для глаз;

соблюдать температуру в комнате в 18–20 градусов;

использовать затемнение светодиодов на всех электронных устройствах;

соблюдать достаточный уровень вентиляции и чистоты воздуха в помещении;

купить "тяжелое одеяло" при синдроме беспокойных ног и беспокойном сне.

Вместе с тем Полуянцева рекомендовала засыпать на спине или на правом боку. Просыпаться лучше всего с 06:00–06:30 до 07:30, добавила эксперт. В осенне-зимний период она посоветовала пользоваться специальными будильниками. По ее словам, утром будет полезна посильная физическая активность.

"Шишковидная железа (эпифиз) вырабатывает гормон мелатонин в головном мозге. С заходом солнца и наступлением темноты гипоталамус дает сигнал эпифизу увеличить выработку мелатонина, но и митохондрии могут синтезировать мелатонин, и микробиота тонкого кишечника, значит, стройте себя из качественной еды и давайте своим митохондриям правильную энергию из жиров", – поделилась Полуянцева.

Она также рекомендовала обращаться к врачу, чтобы понять природу нарушения сна.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что кофе, крепкий чай и шоколад могут вызвать у человека бессонницу. По ее словам, продукты, которые содержат стимуляторы, способны усилить этот недуг. В частности, кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, после чего вызывает чувство бодрости.

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