Россиянам рассказали, где лучше расположить кровать

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Как расположить кровать, чтобы сон стал более спокойным, а также какие предметы нельзя держать рядом со спальным местом рассказала эксперт по организации пространства Анастасия Боркан в эфире радио Sputnik.

По ее словам, кровать нельзя располагать напротив входа в комнату, так, чтобы она была заметна от двери. Из-за этого человек не чувствует себя в безопасности и его сон может быть беспокойным.

"Также лучше не спать головой к окну, а стараться направить изголовье к стене, чтобы создать ощущение опоры. Идеально, если кровать будет стоять в условном "закутке", чтобы стена была и со стороны головы, и со стороны ног", – посоветовала Боркан.

Кроме того, стоит обратить внимание на предметы, которые окружают человека во время отдыха. Так, специалист уточняет, что наличие под кроватью ящиков для хранения вещей негативно влияет на качество сна. Боркан добавила, что в них лучше всего держать одеяла, подушки или текстиль.

Расстоянии двух метров от кровати не должно быть предметов, вступающих в противоречие с нашими представлениями об отдыхе, уточнила она.

Специалист посоветовала при проблемах со сном подумать о перестановке в спальне, которая, возможно, устранит эти трудности.

Ранее эндокринолог Лариса Полуянцева рассказала, сколько нужно спать для оптимальной жизнедеятельности. Она заверяет, что для оптимальной жизнедеятельности человеку следует спать 7,5–8,5 часа. Кроме того, сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным и длительным.