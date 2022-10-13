Психолог посоветовала не ностальгировать в период сильного стресса

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В период сильного стресса ностальгия по прошлому может только усилить переживания. Об этом Агентству "Москва" сообщила специалист столичной службы психологической помощи населению Светлана Михеева.

"Не нужно таким образом уходить от проблем и избегать эмоций, от этого они не исчезнут сами собой. Более того, пережитые ранее эмоции тоже могут стать причиной стрессов и переживаний в настоящем", – сообщила эксперт.

Однако Михеева не исключила, что ностальгия по прошлому может помочь справиться с переживаниями в случае неудовлетворенности обстоятельствами настоящего.

Люди, испытывающие постоянные переживания, могут постараться отвлечься от них с помощью музыки, заявила психолог.

"Это быстродействующее и доступное решение. Посещение классического выступления может улучшить самочувствие и приподнять настроение", – объяснила специалист.

Она добавила, что оркестровая музыка оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональное состояние человека. Тяжелая музыка помогает избавиться от стресса, гнева и раздражения.

До этого главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей.

Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.



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