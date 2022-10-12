Врач рассказала о мерах первой помощи человеку с панической атакой

Фото: depositphotos/Jim_Filim

Приступ панической атаки у человека может начаться в любом месте: дома, в общественном транспорте, при разговоре и в других обстоятельствах. В разговоре с "Лентой.ру" врач-терапевт "ИНВИТРО-Ростов-на-Дону" Ирина Голотина рассказала, какую помощь можно оказать человеку, столкнувшимся с приступом.

Эксперт сообщила, что паническая атака – это приступ беспричинной тревоги или сильного страха без физической угрозы извне. Человек ощущает нехватку воздуха, удушье, учащенное сердцебиение, головокружение, боль в груди, а окружающие могут заметить его бледность.

По словам Голотиной, причинами панических атак часто становятся гормональные нарушения и заболевания центральной нервной системы. Приступы также могут вызвать депрессия или сильный стресс.

Помочь человеку с панической атакой можно, оказав ему помощь в восстановлении дыхания. Врач посоветовала вдыхать воздух медленно на четыре счета и выдыхать на два. Также специалист порекомендовала отвлечь человека от тревоги, рассказывая ему что-нибудь интересное или увлекательное. При этом необходимо давать ему пить как можно больше воды.

"Нужно сказать человеку, что ему необходимо сконцентрироваться на своем теле, и дать понять, что оно ему подвластно, посоветовать ему сделать самомассаж и принять позу, которая, по его мнению, поможет расслабиться в этой ситуации, например, опустить голову ниже колен", – объяснила Голотина.

Врач предупредила, что при необходимости можно вызвать скорую помощь.

Тем, кто страдает паническими атаками, специалист посоветовала обратиться за помощью к врачу.

До этого врач-невролог Руслан Исаев предупредил о последствиях несвоевременного обращения к психиатру.

Он рассказал, что прогрессирующая болезнь может стать причиной серьезных последствий и ухудшения качества жизни. Психиатр заявил, что грамотно подобранные препараты вместе с терапией способны купировать недуг.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!