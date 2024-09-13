Психолог Пятницкова: правильное дыхание может остановить начало панической атаки

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Для лечения панических атак существует терапия биологической обратной связи, которая помогает контролировать внутреннее напряжение и снижать уровень тревоги, поделилась психолог Центра ментального здоровья Наталья Пятницкова в беседе с "Доктором 24".

По наблюдениям врачей, панические атаки часто возникают у жителей мегаполисов, которые подвержены стрессу из-за высокого ритма жизни и конкуренции. В группе риска находятся тревожные люди и перфекционисты.

Панические атаки могут вызывать значительный дискомфорт и беспокойство, а также могут быть ошибочно приняты за сердечный приступ, отметила специалист. Однако, в отличие от сердечного приступа, панические атаки обычно кратковременны и проходят после пика.

Пятницкова уверена, что БОС-терапия подойдет для лечения панических атак. Длительность сеанса, во время которого проводится анализ сердечного ритма, составляет 30 минут. Во время процедуры пациент сможет понаблюдать за ритмом сердечных сокращений и контролировать внутреннее напряжение, а также научиться спокойному дыханию. В состоянии стресса человек подвержен панике, которая может перейти в паническую атаку. Однако состояние можно стабилизировать с помощью равномерного дыхания.

Обычно рекомендуется пройти пять процедур, но количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, сообщила врач.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как отличить паническую атаку от сердечного приступа. По ее словам, состояния отличаются друг от друга: при сердечном приступе на ЭКГ сильная боль в грудине будет видны изменением ишемического характера, а при панической атаке ЭКГ будет абсолютно нормальным. Также кардиолог посоветовала лечить панические атаки у специалиста.