Терапевт Жито: упражнения йоги благотворно влияют на состояние сердца и сосудов

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Занятия йогой могут поспособствовать снижению риска развития опасных болезней, рассказал в беседе с "Доктор 24" терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

В связи с сидячим образом жизни у людей начинают развиваться проблемы с кровообращением в нижних конечностях, отметил врач. Это ведет к расширению вен и несостоятельности клапанов, в связи с чем возникает обратный ток крови. Из-за этого пациент может часто сталкиваться с отеками и дискомфортом.

В целях профилактики развития варикоза медик рекомендовал выполнять упражнение "собака мордой вниз". По его словам, правильная техника дыхания позволяет снизить давление в грудной клетке, благодаря чему кровь лучше доходит до нижних конечностей. Также это упражнение способствует расслаблению мышц ног и снижению отечности вен.

Вместе с тем йога может стать профилактикой заболевания, возникающего при неправильной работе с компьютерной мышью или смартфоном. Как правило, люди держат гаджет в одном положении, что приводит к перенапряжению мышц и сухожилий, а также может спровоцировать сдавление нерва и отек. Йога же даст возможность растягивать мышцы, что поможет снять спазм.

Кроме того, польза йоги для снижения артериального давления, уровня сахара и холестерина получила доказательства по итогам исследований голландских и американских ученых, рассказал медик. Так, в целях стимуляции верхнего и нижнего круга кровообращения будет полезно упражнение "поза воина".

Также занятия йогой могут позволить избежать развития патологий всех отделов позвоночника, тазобедренных и коленных суставов, улучшив при этом кровоснабжение и замедлив стирание хрящей.

Вместе с тем йога нормализует кровоснабжение в области головы, снижая таким образом риск развития болезней мозга. В этих целях врач рекомендовал делать упражнение "березка".

Также, по словам терапевта, йога приносит пользу с точки зрения расслабления, способствуя снятию напряжения. Занятия помогут избавиться от головных болей и нормализовать гормональный фон, а также уменьшат концентрацию гормона стресса кортизола, снизив таким образом риск развития депрессии.

Ранее врач спортивной медицины Полад Байрамов рассказал, что плавно ввести спорт в повседневную жизнь и поддержать здоровье помогут профессиональный тренер и отдых. По словам специалиста, не менее важно перед началом физической активности подготовиться психологически и выстроить план дальнейших нагрузок.

