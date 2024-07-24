Россияне предпочитают танцевальную музыку для тренировок и не любят хеви-метал

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Жители России предпочитают танцевальную музыку для тренировок (67%). Далее следует поп-музыка (60%), хип-хоп (32%) и техно (25%), пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Больше всего людей раздражает во время тренировок хеви-метал (31%). Рок не любит 22% опрошенных, рэп – 21%. Джаз указали 19% респондентов, техно – 15%, а классическую музыку – 12%.

Как отметили респонденты, 51% достаточно музыки в фитнес-клубе, 46% любит заниматься в наушниках, а 2% выбрали тишину. 63% опрошенных при этом используют беспроводные наушники, 52% – колонку, 24% пользуются проводными наушниками.

Среди способов пополнения плейлиста отмечается самостоятельная подборка (52%), топ-чарты (36%) и редакционные тематические плейлисты стриминг-сервисов (29%).

Каждый из респондентов также ответил, что как минимум раз в неделю занимается фитнесом. Все посещают групповые занятия в фитнес-клубе, 51% также занимаются в тренажерном зале самостоятельно, 45% – дома или на улице, 38% – в тренажерном зале вместе с тренером. Всего 6% дополнительно посещают другие секции по различным направлениям.

Врач спортивной медицины Полад Байрамов ранее рассказал, что плавно ввести спорт в повседневную жизнь и поддержать здоровье помогут профессиональный тренер и отдых. Перед физической активностью нужно психологически подготовиться и выстроить план дальнейших нагрузок. Приступать к занятиям спортом нужно после зарядки или разминки.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский также назвал тяжелые последствия занятий "новой биомеханикой". Особенностью направления является то, что привычные движения с отягощением авторы "методики" рекомендуют выполнять в избыточной или анатомически неправильной амплитуде.