Фитнес-эксперт Каневский перечислил идеальные тренировки для всех типов темперамента

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как темперамент человека может повлиять на его развитие в том или ином виде спорта, и как выбрать наиболее подходящие занятия, исходя из личных особенностей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всем нам знакомо такое слово, как темперамент. Это психологические особенности, связанные с возбуждением и торможением центральной нервной системы. А это значит, что мы уже рождаемся с тем или иным видом темперамента и кардинально повлиять на него у конкретного человека невозможно.

Ну а раз так, возникает вполне логичный вопрос: а можно ли, понимая свой темперамент, использовать его особенности для достижений в той или иной спортивной дисциплине? Давайте разбираться.

Для начала давайте вспомним, какие виды темперамента существуют и какие особенности характерны для каждого из них:

сангвиник – динамичный, позитивный, общительный, расторопный, непоседливый и дружелюбный. Таких часто называют "душа компании" и "экстраверт";

холерик – энергичный, оптимистичный, активный, принципиальный и целеустремленный. При этом склонен к резкой смене настроения и проявлению агрессии;

флегматик – уравновешенный, спокойный, исполнительный, миролюбивый, при этом он может быть и необщительным, пассивным и даже депрессивным. Но в целом такое поведение у флегматиков встречается редко. Скорее, им хорошо быть одним, это некая разновидность интровертов;

меланхолик – вдумчивый, тревожный, нерешительный, чувствительный и малообщительный. Это те, кому не нужно много друзей или коллег.

Теперь, понимая, к какому типу вы можете себя отнести, можно предположить, в какой спортивной дисциплине у вас больше шансов реализоваться. Или от какого вида спорта вы будете просто получать удовольствие, чтобы ходить на тренировки не через силу.

Для сангвиников как людей активных и общительных, в первую очередь подойдут командные виды спорта. Причем неважно, какие именно. Это может быть футбол или хоккей, волейбол, гандбол или участие в таких соревнованиях, как "гонка героев", и других видах занятий, где результат зависит от коллективной работы.



Такие люди искренне радуются достижениям своей команды, при этом не расстраиваются, если она проиграла конкретную игру или даже целый турнир. Скорее наоборот, сангвиник будет говорить вдохновляющие речи, чтобы поддержать других участников команды.

Холерики также прекрасно раскрываются в командных видах спорта. Но учитывая вспыльчивость, им лучше обратить внимание на те направления, где актуально проявление агрессии, которую можно направить на результат. Например, регби, американский футбол, хоккей и другие похожие.

При этом холерики могут прекрасно раскрыться и в единоборствах, где, с одной стороны, нужно быть спокойным, хладнокровным, а с другой, нужны вспышки агрессии. Также холерикам можно заниматься бегом, но не на длинные дистанции, а на короткие, идеально – спринт. Поэтому стоит попробовать не только легкую атлетику, но и конькобежный спорт, в идеале – шорт трек.

Флегматики – это те, кому не очень подходят командные виды виды спорта. Во-первых, потому что им приятнее находиться в одиночестве, во-вторых, нет желания "нести ответственность" за какого-то другого (команду). Другими словами, им идеально подойдут все виды индивидуальных направлений. Причем, от единоборств и той же легкой атлетики до разных силовых: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг, гиревой спорт, а также армрестлинг.

Что касается спокойных и ранимых меланхоликов, то им лучше отдать предпочтение таким направлениям, как, например, йога и пилатес. При этом меланхоликам как людям, которые любят быть наедине с собой, могут подойти и такие занятия, как бег на длинные дистанции – марафон, или плавание в открытых водоемах.



Значит ли это, что если у вас определенный темперамент, вам не стоит заниматься не характерным видом спорта? Конечно, нет! Во-первых потому, что редко можно встретить человека с четко выраженными особенностями конкретного темперамента. Как правило, мы сочетаем в себе два, а то и три типа одновременно.

Во-вторых, какой бы вид темперамента ни был вам присущ, если хочется заниматься конкретным видом спорта просто потому, что он по-настоящему нравится, то никакие особенности психологического развития здесь не помешают.

Единственное, вполне вероятно, что вы будете достигать более серьезных результатов чуть дольше, чем хотелось бы. Но разве это проблема, когда проявляешь должное упорство и стремишься к цели?