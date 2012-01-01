Фитнес-эксперт Каневский назвал тяжелые последствия занятий "новой биомеханикой"

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил рассказать про направление в тренировках, которое всячески продвигается в Сети, – "новая биомеханика".



Мы живем в очень странное время: я его называю "век неапробированной информации". Период, когда авторитет блогера с накрученными подписчиками для многих весомее консультаций со специалистом с профильным образованием.

Отчасти этому есть объяснение: любая консультация у профи стоит определенных денег, в то время как блогеры доступны абсолютно бесплатно в социальных сетях (правда, до момента, пока человека не начинают завлекать участием в уже платных марафонах).

И сколько бы ни появлялось разоблачений, количество людей, которые слепо верят в картинку и подачу материала на разных ресурсах, к сожалению, не уменьшается.

Теперь в Сети вирусится направление занятий в тренажерном зале с красивым названием "новая биомеханика". Особенностью направления является то, что привычные для нас движения с отягощением – от приседаний до становой тяги – авторы "методики" рекомендуют выполнять в избыточной или анатомически неправильной амплитуде.

По мнению авторов, это нужно, чтобы вовлекать в работу "мелкие мышцы-стабилизаторы", что, в свою очередь, якобы лучше прорабатывает мускулатуру тела, а также способно улучшить осанку.

Казалось бы, звучит красиво, а если посмотреть на выполнение данных движений – выглядит интересно. Тогда возникает вполне логичный вопрос: а что не так?

Да буквально все, начиная с названия. Поэтому давайте по порядку.



Во-первых, назвать направление в фитнесе научным термином, который обозначает самостоятельное направление в спортивной физиологии, как минимум слишком амбициозно и даже нагло. Понятно, что акцент сделан именно на привлечении внимания, но отдельно взятое упражнение или методика тренировок – не есть наука.

Биомеханика как раздел биофизики изучает механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также физические явления, происходящие в них в процессе жизнедеятельности и перемещения тела в пространстве. Как вы понимаете, авторы методики ничего, кроме "странного выполнения" того или иного упражнения без четкого анатомического или физиологического обоснования, не дают. Почему? Да потому что знания анатомии, физиологии, биомеханики да и биологии в целом у многих из них – очень поверхностные. Даже если они в прошлом профессиональные спортсмены, это не делает их грамотными тренерами просто потому, что они не обладают профобразованием.

Во-вторых, выполнение абсолютно всех упражнений, показанных в данных методиках, не просто несет сомнительный положительный эффект – они откровенно опасны для здоровья занимающегося. Причем здесь даже не нужно проводить глубокий, вдумчивый анализ того или иного упражнения, чтобы, возможно, найти "рациональное звено". Все гораздо проще. Абсолютно любое движение в нашем теле, как и упражнение, которое мы выполняем в спорте или фитнесе, давно изучено спортивными физиологами. Работа той или иной мышцы, как и перемещение конечности, туловища, головы, – это четко изученные паттерны движения, принудительное изменение которых неизбежно приводит к травме.

То есть, если конкретная мышца, которая крепится в соответствующих "местах", выполняет амплитуду в рамках своей физиологической функции, менять ее категорически нельзя! Так как любое принудительное изменение неизбежно приведет к травме связок, сухожилий, непосредственно мышц или даже костей.

Согласитесь, так себе перспектива.



Другими словами, когда вы видите очередную новую, как правило, "уникальную" методику в соцсетях, насчет практически каждой из них можно сразу делать вывод – это не что иное, как обман.

Запомните: любой онлайн-тренер, так же как и работающий в фитнес-клубе, должен обладать профильным образованием и сертификатами государственного образца.

К профильному образованию относят высшее или среднее-профессиональное: педагогическое, спортивное или психологическое. К сертификатам: инструктор тренажерного зала, персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу; тренер групповых программ; тренер по водным направлениям; тренер детских программ и так далее. Отдельным особняком стоит врач ЛФК или тренер ЛФК, он же тренер-реабилитолог.

Без наличия соответствующих дипломов и сертификатов я ни в коем случае не рекомендую обращаться к сотрудникам клуба, даже если они в штате. Ну а что касается разного рода блогеров – если это не признанный эксперт в медийном пространстве, информацию о котором легко проверить в публичных источниках, применять на практике их "уникальные методики" я категорически не рекомендую.