Biology Letters: биологи выяснили, что киты умеют шептать

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Женские особи атлантических южных китов во время общения со своими детенышами способны переходить на шепот, меняя громкость голосовых сигналов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Biology Letters.

Биологи предполагают, что с помощью шепота млекопитающие пытаются уберечь детенышей от косаток и других хищников. К такому выводу они пришли после того, как в 2019 году решили узнать, как будет меняться поведение атлантических китов в зависимости от угрозы обнаружения хищниками.

Исследователи прикрепили к морским животным звукозаписывающие приборы на присосках. Вскоре они выяснили, что самка китов в период до рождения детенышей не снижает громкость своих звуковых сигналов – их можно слышать в радиусе около одного километра.

При этом после рождения китят она сразу же начинает переходить на шепот, из-за этого приборам удавалось засекать присутствие млекопитающих в радиусе не более 100 метров. Также уменьшалась и частота голосовых сигналов, то есть самки становились молчаливее.

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