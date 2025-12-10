Форма поиска по сайту

10 декабря, 23:34

Политика
Axios: Украина передала США ответ на предложение по урегулированию конфликта

Украина передала США ответ на предложение по урегулированию конфликта

Фото: depositphotos/erik3804

Украинская сторона передала администрации президента США Дональда Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах обеих стран.

Отмечается, что Киев отреагировал на предоставленный Вашингтоном проект мирного плана. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией, в публичном пространстве не раскрываются.

В данный момент официальные комментарии от Белого дома и украинского правительства на это сообщение не поступали.

Ранее СМИ выяснили, что США предложили Киеву создание демилитаризованной зоны как возможного варианта урегулирования вопроса об украинских границах. По информации журналистов, предлагаемая зона может пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня". За ней планируется установить широкую область, где будет запрещено использование "тяжелого оружия".

Сюжет: Переговоры по Украине
политиказа рубежом

