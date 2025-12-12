Форма поиска по сайту

12 декабря, 07:15

Общество

Дождь со снегом и до плюс 5 градусов ожидается в Москве 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода, дождь, мокрый снег, метель и температура до плюс 5 градусов ожидаются в Москве 12 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице столбики термометров поднимутся до плюс 3–5 градусов, вечером температура опустится до минус 1 градуса. В ночь на 13 декабря прогнозируется около минус 7 градусов. При этом метеорологи предупредили о налипании мокрого снега и сильной гололедице к вечеру.

Западный ветер в Москве будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в районе 740 миллиметров ртутного столба.

Первая метель накроет Московский регион 12 декабря. В связи с этим Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Он действует до 18:00 субботы, 13 декабря.

На фоне непогоды городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности. По мере выпадения осадков специалисты будут прометать проезжую часть, тротуары и дворы. При необходимости будет проведена противогололедная обработка.

В МЧС РФ водителей призвали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности

обществопогодагород

