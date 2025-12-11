Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В столичном регионе с 12 по 13 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, временами прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Во второй половине дня 12 декабря – понижение температурного фона до минус 1 градуса, а также гололедица.

Понижение температуры воздуха до минус 9 градусов с сохранением гололедицы ожидается 13 и 14 декабря.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – заявил Бирюков.

По словам вице-мэра, коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проезжая часть, тротуары и дворы будут прометаться. При необходимости будет проведена противогололедная обработка.

"Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей", – уточнил заммэра.

Кроме того, приоритетными направлениями работ станут уборка пешеходных зон, тротуаров, подъездов к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, а также объектам социальной инфраструктуры и торговли.

Он также обратился к жителям с призывом проявлять повышенную осторожность на улицах и дорогах, не оставлять автомобили на проезжей части и вблизи деревьев, а также, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях в ближайшее время.

В свою очередь, из-за ожидающейся метели в Москве МЧС призвало водителей снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов призывают не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Вместе с тем в непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями.

При необходимости можно звонить по телефонам "101" или "112", а также номеру 8 (495) 637-31-01.