Президент Эстонии заявил, что перестал слушать глупцов и стал взрослым

Фото: ТАСС/ЕРА/TOMS KALNINS

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что принял решение не слушать глупцов и внезапно почувствовал себя взрослым. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ERR.

"Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь", – отметил президент прибалтийской республики.

По данным журналистов, пост был опубликован на его странице в соцсетях с настройками "только для друзей". Утверждается, что сам текст отсылает к одному из произведений португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

Ранее Карис заявил, что основной задачей Запада является "поставить Россию на колени", чтобы начать мирные переговоры по Украине. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова попросила президента Эстонии показать, как именно это нужно сделать.

При этом декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот указывал, что руководители прибалтийских стран давно сами стоят на коленях перед США.

