Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:21

Политика

Президент Эстонии заявил, что перестал слушать глупцов и стал взрослым

Фото: ТАСС/ЕРА/TOMS KALNINS

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что принял решение не слушать глупцов и внезапно почувствовал себя взрослым. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ERR.

"Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь", – отметил президент прибалтийской республики.

По данным журналистов, пост был опубликован на его странице в соцсетях с настройками "только для друзей". Утверждается, что сам текст отсылает к одному из произведений португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

Ранее Карис заявил, что основной задачей Запада является "поставить Россию на колени", чтобы начать мирные переговоры по Украине. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова попросила президента Эстонии показать, как именно это нужно сделать.

При этом декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот указывал, что руководители прибалтийских стран давно сами стоят на коленях перед США.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика