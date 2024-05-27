Лавров заявил, что ему нечего добавить к словам Захаровой о президенте Эстонии

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров счел исчерпывающими слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, о комментарии президента Эстонии Алара Кариса, что Россию "необходимо поставить на колени".

"Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делаться", – отметил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Журналист Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале фрагмент этой передачи.

Ранее Захарова ответила Карису на высказанную им необходимость "поставить Россию на колени". Она попросила показать президента Эстонии, как это нужно сделать.

До этого Карис заявил в интервью финским СМИ, что Эстония приложит все усилия для того, чтобы "поставить Россию на колени". По мнению президента, только после этого можно начинать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.