27 мая, 21:57Политика
Лавров заявил, что ему нечего добавить к словам Захаровой о президенте Эстонии
Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров счел исчерпывающими слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, о комментарии президента Эстонии Алара Кариса, что Россию "необходимо поставить на колени".
"Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делаться", – отметил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Журналист Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале фрагмент этой передачи.
Ранее Захарова ответила Карису на высказанную им необходимость "поставить Россию на колени". Она попросила показать президента Эстонии, как это нужно сделать.
До этого Карис заявил в интервью финским СМИ, что Эстония приложит все усилия для того, чтобы "поставить Россию на колени". По мнению президента, только после этого можно начинать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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