Захарова ответила президенту Эстонии, который захотел поставить Россию на колени

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Эстонии Алару Карису на высказанную им необходимость "поставить Россию на колени", сообщает телеканал "360".

Она попросила его показать, как это нужно сделать.

В свою очередь декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя в эфире радио Sputnik угрозы эстонского лидера, подчеркнул, что руководители прибалтийских стран давно стоят на коленях перед США.

"Все эти их странные фантазии – может, хватит, хочется сказать. Вы уже и так стояли, и сяк стояли, и боком, и передом, и другими частями своего несчастного прибалтийского тела", – заявил эксперт.

Он добавил, что если бы эти страны хотя бы создали сумасшедшую экономику, они бы еще могли выступать в качестве каких-то менторов или примеров, однако в данном случае это антипример.

По мнению Кота, что бы ни говорил каждый из них по поводу России и какую бы русофобию не распространял, пытаясь понравиться западным кураторам, своей деятельностью они только дискредитируют свои слова. Россия же не говорит, а действует, заключил он.

О том, что Эстония приложит все усилия для того, чтобы поставить Россию на колени, Алар Карис заявил в интервью финским СМИ. По его мнению, только после этого можно начинать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

