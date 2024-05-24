Госдеп США: Запад хочет помочь Киеву стабилизироваться на поле боя

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Страны Запада хотят не допустить переговоров между Украиной и Россией, а помочь Киеву стабилизироваться на поле боя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

По его словам, в США считают, что РФ в данный момент не заинтересована в мире на Украине, так как Москва выбрала "тропу войны".

"И важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя", – сказал О'Брайен в ответ на слова Владимира Путина о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Он также заявил, что Украина будет готова к миру только на условиях, которые будут в ее пользу. Однако сейчас США сфокусированы на военной помощи для Киева.

Ранее на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и никому не запрещала их вести, в отличие от стран запада, которые ставили себе цель – победить РФ.

Президент РФ уточнил, что возвращаться к переговорам по Украине можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации. К ним нужно вернуться с учетом договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белоруссии и Турции, а также исходя из реалий, которые сложились на земле.