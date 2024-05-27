Президент Эстонии Карис: РФ надо поставить на колени для переговоров по Украине

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Основная задача западных стран и, в частности, Эстонии – поставить Россию "на колени", чтобы начать мирные переговоры по Украине. С таким заявлением выступил президент Эстонии Алар Карис в интервью изданию Yle.

Он выступил за продолжение санкционного давления на Москву для того, чтобы граждане РФ "почувствовали необходимость перемен". Вместе с тем, по словам Кариса, в ближайшей перспективе в РФ не предвидятся существенные изменения, а Западу придется "терпеть еще многих российских лидеров".

Эстонский президент не стал однозначно отвечать на вопрос об отправке войск Североатлантического альянса на Украину. Он отметил, что на сегодняшний день Киев больше нуждается в вооружении, нежели в военных.

Ранее Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась. Путин подчеркнул, что сейчас открыт вопрос, с кем вести переговоры по Украине.

До этого издание Reuters сообщало, что Москва готова приступить к мирным переговорам с Киевом, если в ходе диалога будут установлены текущие линии фронта. По данным журналистов, РФ продолжит проведение спецоперации, если Украина и Запад проигнорируют данный посыл.