"Архитекторы ИИ" названы людьми года по версии Time

Фото: time.com

"Архитекторы ИИ" стали людьми года по версии журнала Time. Соответствующий рейтинг был опубликован на странице издания в соцсети X.

"2025 год стал годом, когда весь потенциал искусственного интеллекта раскрылся во всей красе и стало ясно, что пути назад нет", – говорится в публикации.

Отмечается, что "архитекторы ИИ" были признаны людьми года за создание целой эпохи мыслящих машин. Своими изобретениями они сумели поразить человечество, преобразовать настоящее и выйти за рамки возможного.

В 2024 году человеком года по версии Time стал президент США Дональд Трамп. Тогда ему удалось обойти в рейтинге американского предпринимателя Илона Маска, вице-президента Камалу Харрис, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и основателя Meta (деятельность корпорации запрещена в России и признана экстремистской) Марка Цукерберга.

