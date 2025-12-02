Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 13:11

Культура

Режиссер Кэмерон высказался против замены актеров ИИ

Фото: ТАСС/АР/Chris Pizzello

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью CBS Sunday Morning высказался против замены живых актеров искусственным интеллектом. Такую перспективу он назвал ужасающей, сообщает Pravda.Ru.

Кэмерон уточнил, что использованные в фильме "Аватар" технологии захвата движения являются высшей формой актерского искусства, а не его замены. По его мнению, нейросети – это полная противоположность творческому процессу.

"А теперь посмотрите на другой конец спектра – и там у нас генеративный ИИ. Он может придумать персонажа, придумать актера <...>. А я такой: "Нет". Это меня ужасает. Это противоположность. Это как раз то, чего мы категорически не делаем", – пояснил режиссер.

При этом он допустил, что ИИ может оказаться полезным для удешевления визуальных эффектов, что особенно актуально в условиях сокращения рынка и финансирования новых крупных проектов.

Нейросети, уверен кинематографист, не могут создать что-то новое, поскольку обучаются на уже существующем контенте. В связи с этим опыт и индивидуальность живого актера остаются недостижимыми для алгоритмов, подчеркнул он.

Ранее режиссер Ридли Скотт выразил недовольство качеством современного кино и признался, что ему ничего больше не остается, как пересматривать собственные кинокартины, к которым у него нет вопросов. Он считает, что его работы не теряют актуальности со временем.

