Ридли Скотт раскритиковал современные фильмы и похвалил свои

Фото: ТАСС/ZUMA/Cinzia Camela

Британский режиссер Ридли Скотт выразил недовольство качеством современного кино, сообщает Pravda.Ru.

"Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них – дерьмо", – сказал он на ретроспективе Британского института кино.

По признанию Скотта, ему ничего больше не остается, как пересматривать собственные ленты, к которым у него нет никаких претензий. Как считает кинематографист, его экранные работы не теряют актуальности со временем.

В режиссерском багаже Скотта около 60 фильмов, среди которых – "Бегущий по лезвию", "Чужой", "Марсианин", "Гладиатор" и другие.

В настоящее время британец работает над третьей частью "Гладиатора" и не исключает, что в будущем зрители увидят его новый приквел "Чужого".

