"Убить Билла" Тарантино впервые покажут одним фильмом на широком экране

Фото: кадр из фильма "Убить Билла"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – A Band Apart, Miramax Films, Super Cool ManChu

Две части боевика Квентина Тарантино "Убить Билла" выйдут в прокат одним фильмом, который будет называться "Убить Билла: кровавая история целиком" (Kill Bill: The Whole Bloody Affair). Об этом сообщает Variety.

По признанию самого режиссера, он и не планировал делить картину на серии, так что сейчас реализовывает свой первоначальный замысел. Тарантино считает, что ее следует смотреть именно на широком экране.

Обновленная версия выйдет в прокат 5 декабря. Поклонников проекта ждет сюрприз – релиз будет дополнен ранее не показанной 7,5-минутной анимационной сценой.

Смогут ли оценить полную версию "Убить Билла" зрители в России, пока не уточняется.

Кинопремьеры двух частей состоялись в 2003 и 2004 годах. В мировом прокате они собрали более 330 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение фильму "Простая случайность" режиссера Джафара Панахи. Старт проката картины ожидался 30 октября. Лента стала лауреатом 78-го Каннского кинофестиваля.

