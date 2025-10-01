Минкультуры РФ отказало в прокате фильму "Простая случайность"

Фото: 123RF/loft39studio

Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму "Простая случайность" режиссера Джафара Панахи. Об этом сообщается в телеграм-канале компании-дистрибьютора "Русский Репортаж".

Прокат картины должен был начаться 30 октября. Причины отказа не уточняются.

Кроме того, пресс-служба Минкультуры уточнила в беседе с "Интерфаксом", что фильм получил отказ в связи с подпунктом "з" пункта 19 порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. Согласно ему, кинокартине отказано из-за иных определенных Федеральным законом случаев.

В мае "Простая случайность" стала лучшим полнометражным фильмом основного конкурса 78-го Каннского кинофестиваля. Фильм получил главную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь". Ее торжественно вручили на церемонии закрытия киносмотра.

Ранее Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой указал на просьбы деятелей кино о введении квот на прокат в России иностранных фильмов. Глава Минкультуры ответила, что нужна поддержка российского кино. Пока, указала она, зарубежные фильмы "не спешат возвращаться".

