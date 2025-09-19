Депутат Малинкович: в российских кинотеатрах должны появиться киножурналы и лекторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Киножурналы и лекторы должны появиться в российских кинотеатрах, заявил News.ru руководитель партии "Коммунисты России", депутат Госдумы Сергей Малинкович.

"Нужно возвращать в кинотеатры киножурналы, как это было в советское время. И это очень сильно поднимало уровень знаний, подготовки, и люди вели себя достойно", – отметил депутат.

Парламентарий пожаловался, что посетители кинотеатров закидывают ноги, разбрасывают еду, оставляют мусор и сидят в телефоне, мешая другим. При этом в киножурнале можно было бы также показывать новости города, новости о победах российской армии и о сотрудничестве страны с другими государствами.

Лекторы в свою очередь могут рассказать зрителям, какую цель преследовали режиссеры, что будет крайне актуально в случае зарубежного кинематографа. Они расскажут, все ли в фильме правда, не преувеличивают ли успехи других стран.

"Там ведь все далеко не так хорошо, как многие думают. Безработица, грязь, столкновения с полицией, пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) – там все это есть", – сказал Малинкович.

Кроме того, разъяснения лекторов помогут не подпасть под западную пропаганду, считает он.

Ранее министр культуры Ольга Любимова на встрече с Владимиром Путиным отмечала, что нужна поддержка российского кино, в то время как зарубежные фильмы "не спешат возвращаться".

Президент указал на просьбы деятелей кино о введении квот на прокат в России иностранных фильмов. Любимова отметила, что поддерживает эту идею.

