Ассоциация владельцев кинотеатров: в ближайшее время голливудские фильмы в РФ не вернутся

Официальной информации о том, что Голливуд собираются "заходить в РФ", в настоящий момент нет, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с ТАСС.

Контент, который сейчас поступает в страну, это, в основном, фильмы класса "Б". При этом картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме, отметил он.

"Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть "Балерина". Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект "Иллюзия обмана 3". Все остальное пока покрыто аурой неизвестности", – подчеркнул Воронков.

Он добавил, что отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. Однако отечественное кино постепенно наращивает сборы и может сократить зависимость проката от иностранного контента.

"Если наши кинопроизводители смогут заполнять год качественным контентом и собирать по 20–24 миллиарда рублей в месяц, то российский кинопрокат перестанет зависеть от наличия иностранных фильмов. Даже если Голливуд вернется, он займет не более 30–40% кассы", – заключил глава ассоциации.

