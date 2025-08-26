Лучшие киномаршруты для семейного отдыха выбраны в Москве

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

В проекте "Активный гражданин" москвичи выбрали самые популярные кинолокации столицы для семейного отдыха. Среди них – "Союзмультпарк" на ВДНХ, Московский зоопарк и экскурсии в кинопарке "Москино", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

В голосовании приняли участие свыше 251 тысячи горожан. Итоги были подведены в самом проекте, а также на платформе "Активный гражданин – детям".

"Подборка увлекательных киномаршрутов была подготовлена Юлианой Слащевой – председателем совета директоров "Союзмультфильма" и генеральным директором киностудии Горького", – говорится в сообщении.

Всего на выбор было представлено 8 вариантов. Из них первое место занял интерактивный мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, набравший 20% голосов среди взрослых и 17% – среди детей.

Здесь гостей ожидают 18 мультимедийных аттракционов, которые позволят встретиться с любимыми героями советских и российских мультфильмов, а также окунуться в мир анимации.

Второе место занял Московский зоопарк. За него проголосовали 17% взрослых и 16% детей. В учреждении горожане в том числе могут посетить локации, где снимались известные фильмы, такие как "Слон и веревочка", "Веселые истории" и "Офицеры".

Тройку лидеров с 13% голосов замкнула ознакомительная экскурсия "Киноэкспедиция" в кинопарке "Москино". Программа предлагает возможность посетить настоящую киностудию и прогуляться по кинодеревне с декорациями ковбойского городка и довоенной столицы.

"С таким же результатом в тройке лидеров у маленьких "активных граждан" оказалась экскурсия с мастер-классом по киностудии Горького", – отметили в пресс-службе.

В рамках этого мероприятия детям рассказывают о создании киносказок, показывают профессиональную технику и дают возможность снять свой мини-фильм на бумажной кинопленке.

Между тем российские онлайн-кинотеатры зафиксировали рекордное число пользователей за первые шесть месяцев 2025 года – более 67 миллионов человек. Это на 26% больше, чем в прошлом году, и почти вдвое больше, чем в 2023-м.

Эксперты связывают рост популярности платформ с удобством сервисов и увеличением производства отечественного контента. Внедрение искусственного интеллекта также сыграло свою роль в увеличении числа пользователей.