Москвичам назвали лучшие фильмы лета 2025 года. Среди них оказались как российские, так и зарубежные картины.

Например, в июне на большие экраны вышел фильм "Материалистка". Главные роли исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. Лента рассказывает о свахе, которая не может понять, с кем ей лучше строить отношения – с богатым финансистом или бывшим молодым человеком, к которому она все еще испытывает чувства.

В этом же месяце вышел российский фильм "Поле чудес". Картина рассказывает о дружной компании детей, которые намерены помешать бизнесмену выкупить поле в их дачном поселке. Согласно сюжету, предприниматель хочет построить на месте выкупленного земельного участка строительный рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.