Мероприятия в честь Дня российского кино прошли в рамках форума "Москва 2030"

Мероприятия в честь Дня российского кино прошли в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в рамках форума "Москва 2030". Они состоялись в парке Музеон.

Там представили интерактивный спецпроект на портале "Узнай Москву" – его подготовили совместно с киностудией имени Горького. Проект рассказывает о том, как столица стала главной героиней кино и где в городе снимали классические киноленты, например, "Семнадцать мгновений весны", "Три тополя на Плющихе" и "Гостья из будущего". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

