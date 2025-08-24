Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 19:30

Город

Мероприятия в честь Дня российского кино прошли в рамках форума "Москва 2030"

Мероприятия в честь Дня российского кино прошли в рамках форума "Москва 2030"

Более 5 тысяч человек приняли участие в военно-спортивном фестивале Росгвардии

Зарубежные эксперты приехали в Москву на Международную неделю кино

Три человека пострадали при хлопке в Центральном детском магазине

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с днем рождения

Дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Иностранные участники фестиваля "Спасская башня" выступят в парках Москвы

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Военно-спортивный фестиваль Росгвардии проведут в "Лужниках"

Мероприятия в честь Дня российского кино прошли в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в рамках форума "Москва 2030". Они состоялись в парке Музеон.

Там представили интерактивный спецпроект на портале "Узнай Москву" – его подготовили совместно с киностудией имени Горького. Проект рассказывает о том, как столица стала главной героиней кино и где в городе снимали классические киноленты, например, "Семнадцать мгновений весны", "Три тополя на Плющихе" и "Гостья из будущего". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкиновидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика