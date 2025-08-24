Центральный детский магазин временно приостановил работу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке временно приостановил работу из-за инцидента у одного из арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

"После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала", – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории ЦДМ работают правоохранительные органы. Администрация комплекса оказывает всю необходимую помощь специалистам экстренных служб. Кроме того, ее получат и семьи пострадавших.

Хлопок произошел в ЦДМ 24 августа. По данным СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон. При этом пожарные не выявили признаков возгорания.

Депздрав Москвы уточнил, что в результате пострадали три человека, двух из которых доставили в Институт имени Склифосовского, а один – получил помощь на месте.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил о погибшем, выразив соболезнования его семье. По информации мэра столицы, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.

