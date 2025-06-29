Восемь человек пострадали в ТЦ Владивостока после сообщения об утечке газа

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Восемь человек пострадали в торговом центре "Реми" во Владивостоке, где сообщили о запахе газа. Об этом РИА Новости заявил представитель Минздрава Приморья.

Информация о якобы утечке газа распространилась в соцсетях. В региональном главке МЧС указали, что из здания эвакуировали людей.

По данным пресс-службы приморского правительства, утечка газа пока не обнаружена. Специалисты проверили помещения с газоанализатором. Краевая прокуратура региона устанавливает причины произошедшего.

В Минздраве уточнили, что на месте ЧП работали три бригады скорой помощи. Восемь пострадавших осматриваются врачами, они в сознании и удовлетворительном состоянии. Никто из них не госпитализирован.

Полиция начала проверку в ТЦ после информации о том, что там распылили газ неизвестного происхождения, пояснили в региональном УМВД. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополье. В результате инцидента три человека пострадали. На месте ЧП работали экстренные службы, которые потушили пожар, возникший после взрыва.

Прокуратура Ставрополья организовала проверку. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслеживании газового оборудования.