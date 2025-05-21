Пожар потушен после взрыва газа в жилом доме в Ставрополе

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание, которое произошло после взрыва газа в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома в Ставрополе, удалось потушить. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что специалисты проведут осмотр здания, когда это станет возможным. По его словам, это необходимо для того, чтобы спланировать работы по восстановлению дома.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Ставрополья сообщили ТАСС о начале проверки, в рамках которой ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования. На месте работу сотрудников полиции координирует прокурор Промышленного района города Александр Ряхин.

О взрыве бытового газа в жилом доме в Ставрополе стало известно утром 21 мая. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, а сам дом отключен от коммуникаций. Погибших в результате взрыва газа нет, уточняли в оперативных службах Ставрополя.

