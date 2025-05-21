21 мая, 08:03Происшествия
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Ставрополе
По его информации, ЧП произошло в доме 30/8 на улице Тухачевского. В результате произошедшего пострадала одна женщина, ее направили в больницу. На месте инцидента работают все экстренные службы, а сам дом отключен от коммуникаций.
"Подробности происшествия выясняются. Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле", – добавил Ульянченко.
Погибших в результате взрыва газа в одной из многоэтажек города нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ставрополя. Собеседник СМИ подтвердил, что пострадала лишь женщина.
Пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, причиной ЧП стало несоблюдение правил техники безопасности.
Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе