Бытовой газ взорвался в жилом доме в Ставрополе

Видео: телеграм-канал Baza

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко в своем телеграм-канале

По его информации, ЧП произошло в доме 30/8 на улице Тухачевского. В результате произошедшего пострадала одна женщина, ее направили в больницу. На месте инцидента работают все экстренные службы, а сам дом отключен от коммуникаций.

"Подробности происшествия выясняются. Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле", – добавил Ульянченко.

Погибших в результате взрыва газа в одной из многоэтажек города нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ставрополя. Собеседник СМИ подтвердил, что пострадала лишь женщина.



Видео: телеграм-канал SHOT

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в ангаре в подмосковном Подольске. Из-за этого была повреждена облицовка постройки, но последующего пожара не произошло.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, причиной ЧП стало несоблюдение правил техники безопасности.

