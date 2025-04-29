ТАСС: два человека пострадали при взрыве газа в ангаре в Подольске

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел в ангаре в Подольске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что оба были доставлены в больницу. По его словам, из-за взрыва была повреждена облицовка ангара, однако пожар впоследствии не возник.

Предварительной причиной инцидента стало несоблюдение элементарных правил техники безопасности.

Ранее три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерском. ЧП произошло в Наурском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

До этого хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе в Краснодарском крае. Инцидент зафиксировали в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.

