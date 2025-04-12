Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Житель Брянской области погиб из-за детонации взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 12 апреля в селе Кирилловка Климовского района. По словам главы Брянской области, мужчина заметил на обочине полимерный пакет и решил поднять его. В этот момент прогремел взрыв, из-за которого местный житель погиб на месте происшествия.

Супруга жителя Брянской области получила легкую контузию и была доставлена в больницу, добавил Богомаз. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать их всю необходимую помощь.

"Такие действия ВСУ – настоящий террористический акт против простых мирных граждан", – заключил Богомаз.

Ранее 24-летний житель Кореневского района погиб в результате атаки украинского БПЛА по машине в селе Ольговка Курской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в автомобиле находились два человека, которые приехали из Курска, чтобы проверить состояние дома. В результате погиб пассажир, а водитель не пострадал.

