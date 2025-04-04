Мужчина погиб в результате удара ВСУ по поселку в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб из-за целенаправленного удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб", – написал глава региона.

Богомаз также сообщил, что из-за сбросов взрывных устройств в поселке было повреждено остекление в многоквартирном доме и несколько машин.

Губернатор выразил свои глубочайшие соболезнования и пообещал, что вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям пострадавших будет оказана.

Ранее украинские войска ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. Глава района в момент атаки развозил хлеб.

Еще один инцидент произошел в Ростовской области, где автомобиль загорелся на трассе Морозовск – Цимлянск в результате атаки беспилотника. Человек, находившийся в тот момент в машине, погиб.