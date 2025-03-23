Человек погиб в машине из-за атаки БПЛА на трассе в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области из-за атаки БПЛА, человек, находящийся в машине, погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек", – написал он.

Слюсарь добавил, что на данный момент личность человека не установлена, на место происшествия выехали службы МЧС и МВД.

Ранее, ночью 22 марта взрыв в многоквартирном доме Ростова-на-Дону по адресу Горсоветская улица, дом 49/1 произошел после атаки беспилотника. Слюсарь тогда сообщал, что никто не погиб, пострадали два человека.

По его словам, состояние раненых оценивалось как средней тяжести. Их доставили в ростовскую городскую больницу.

Кроме того, отмечал врио главы Ростовской области, еще одной жительнице дома понадобилась медпомощь из-за стресса. Врачи оказали ее на месте.