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Происшествия

Два человека пострадали из-за взрыва БПЛА в доме в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал Mash

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека", – написал он.

Врио губернатор сообщил, что состояние пострадавших оценивается медиками как средней тяжести. Их доставили в ростовскую городскую больницу с резаными ранами.

Слюсарь сообщил, что медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте. На место происшествия выехал глава города Александр Скрябин.

Взрыв произошел из-за атаки беспилотника в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове в ночь на 22 марта. Обошлось без погибших.

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