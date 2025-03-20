Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Саратов и Энгельс подверглись 20 марта самой массированной атаке украинских беспилотников за время СВО. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин.

В настоящее время экстренные службы региона продолжают ликвидировать последствия ударов в усиленном режиме. Администрации Саратова и Энгельса совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер, добавил губернатор.

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.

Занятия в школах Энгельса 20 марта пройдут в дистанционном режиме. Местная администрация получила задачу оперативно оповестить родителей об этом. Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в саратовском аэропорте.

Над Саратовской областью за прошедшую ночь сбили 54 беспилотника ВСУ. Всего над территорией России средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских дрона.