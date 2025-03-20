Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке беспилотников ВСУ

20 марта, 08:15Происшествия
Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"
Саратов и Энгельс подверглись 20 марта самой массированной атаке украинских беспилотников за время СВО. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин.
В настоящее время экстренные службы региона продолжают ликвидировать последствия ударов в усиленном режиме. Администрации Саратова и Энгельса совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер, добавил губернатор.
Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.
Занятия в школах Энгельса 20 марта пройдут в дистанционном режиме. Местная администрация получила задачу оперативно оповестить родителей об этом. Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в саратовском аэропорте.
Над Саратовской областью за прошедшую ночь сбили 54 беспилотника ВСУ. Всего над территорией России средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских дрона.
ВС РФ сбили 35 дронов ВСУ над Курской областью в ночь на 19 марта