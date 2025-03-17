Два человека ранены в результате атак беспилотников ВСУ на Белгород

Фото: телеграм-канал Baza

Два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Согласно его данным, в Белгороде двое мужчин получили ранения из-за падения обломков. У одного из них зафиксирована травматическая ампутация кисти, у второго – ампутация предплечья. Пострадавших доставили в городскую больницу №2, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке Комсомольский Белгородского района обломки повредили кровлю частного дома.

Информация о последствиях продолжает уточняться. На местах работают оперативные службы.

Ранее в Курской области обнаружили неразорвавшуюся часть дрона ВСУ на территории завода "Вагонмаш". Территорию оцепили специалисты, на место прибыли расчеты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших в результате инцидента не выявили.

До этого в результате атаки на Горловку ДНР пострадали четыре мирных жителя. В числе получивших ранения оказался подросток.