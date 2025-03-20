Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Энгельс увеличилось до 2

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

После атаки украинских БПЛА на Энгельс Саратовской области в больницу обратился еще один человек. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин написал в телеграм-канале.

"Медики оказывают ему необходимую помощь", – говорится в публикации.

Кроме того, врачи оценивают состояние пострадавшей ранее женщины как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, уточнил глава области.

Украинские беспилотники атаковали Энгельс в ночь на 20 марта. В результате пострадала мирная жительница, также были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях не было детей, уточнил Бусаргин.

Занятия в городских школах 20 марта будут проводиться в дистанционном режиме.