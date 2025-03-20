Окна частично выбиты в двух детсадах и школе в Энгельсе после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе Саратовской области частично выбиты окна в двух детских садах и школе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в учреждениях в этот момент не было детей, среди сотрудников также никто не пострадал.

Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников в регионе пострадала женщина. Из-за атаки БПЛА были частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице и поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

Губернатор также уточнял, что занятия в школах Энгельса сегодня будут проводиться в дистанционном режиме.