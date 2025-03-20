Ограничения введены в работе аэропортов Самары и Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах в Самаре и Саратове утром 20 марта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов были объявлены в аэропортах Волгограда и Саратова в ночь на 15 марта. Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. Спустя некоторое время в аэропортах сняли ограничения.