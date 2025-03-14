14 марта, 03:59Транспорт
В аэропорту Сочи отменили ограничения на прием и выпуск рейсов
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи в 03:25 по московскому времени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Временные ограничения были введены в аэропорту Сочи в ночь на 14 марта. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.
Такие же ограничения вводились в саратовском аэропорту вечером 13 марта. Позже местные власти сообщили об уничтожении вражеских БПЛА в регионе. Вскоре после этого ограничения в аэропорту также сняли.