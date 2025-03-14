Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи

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Временные ограничения были введены в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 02:53 по московскому времени. В данный момент авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Вечером 13 марта аналогичные меры безопасности были введены в саратовском аэропорту. Позже местные власти сообщили, что средства ПВО отразили атаку беспилотников в Саратовской области.

Вскоре после этого ограничения в аэропорту были отменены. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет.