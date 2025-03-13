Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

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Временные ограничения введены на работу саратовского аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Утром 13 марта аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова, Пензы и Волгограда. Все три авиагавани были временно закрыты для полетов.

Спустя некоторое время в Волгограде отменили ограничения, а еще через пару часов меры также были сняты в Саратове и Пензе.