Аэропорт Домодедово опроверг информацию о возможном уходе S7

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Все авиакомпании, которые сотрудничали с аэропортом Домодедово, продолжают работать с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани, которая прокомментировала информацию о возможном уходе S7.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники заявлял, что авиакомпания S7 обсуждает условия перехода из аэропорта Домодедово в Шереметьево или Внуково. По словам осведомленных источников, обсуждение началось около пары недель назад. Один из менеджеров Внуково подчеркивал, что переговоры с компанией пытались провести еще в 2018 году.

В свою очередь, собеседник со стороны Шереметьево отмечал, что S7 может перевести в аэропорт около части рейсов "в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города".

"С авиакомпанией S7 мы сотрудничаем с 2002 года – вместе запускали маршруты, осваивали новые технологии и сервисы, эффективно решая любые вопросы. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное продолжение нашего партнерства", – заявили в Домодедово.

Ранее компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки.

При этом в Минтрансе РФ заявили о невозможности применения овербукинга в сфере авиаперевозок. Там также отметили, что летом неявка пассажиров для посадки на борт может составлять 2–4%, что в условиях ограниченности провозных емкостей приводит к искусственному дефициту авиабилетов и повышению их стоимости.

